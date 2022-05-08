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Чемпионат Франции. Лига 1

Президент Федерации футбола Франции не исключил, что Зидан возглавит сборную

08 Мая 2022 • 13:48 Комментировать

Глава Федерации футбола Франции Ноэль ле Грэ прокомментировал возможное назначение Зинедина Зидана в национальную сборную. Президент не исключил, что в будущем экс-наставник «Реала» действительно может стать тренером Франции.

«Возможно, Зидан возглавит «ПСЖ». Но для сборной Франции он остаётся одним из кандидатов. Но сегодня мы не занимаемся этим вопросом. Мы должны обеспечить нынешнего тренера Дидье Дешама максимально комфортными условиями для грядущего чемпионата мира в Катаре», – цитирует президента L’ Equipe.

Напомним, что ранее Зидан считался главным кандидатом на тренерскую должность в «ПСЖ», которая станет вакантной после ухода Маурисио Почеттино в конце сезона.

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