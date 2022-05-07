Неймар назвал цель в футболе, за которую готов отдать жизнь

Звезда мирового футбола Неймар поделился мнением о чемпионате мира 2022 года, который состоится в Катаре. Бразильский нападающий озвучил свою цель на мундиале.

«Я стремился выиграть Лигу чемпионов с «ПСЖ», но у нас не получилось. Теперь моя цель – завершить 2022 год с титулом чемпиона мира. Я отдам свою жизнь за победу на мундиале», - передает слова нападающего портал Goal.com.

Напомним, что «ПСЖ» вместе с Неймаром провалился в Лиге чемпионов, вылетев на стадии 1/8 финала. Парижская команда проиграла по сумме двух матчей мадридскому «Реалу» (1:0, 1:3).