Почеттино оценил игру «ПСЖ» в матче со «Страсбургом»

Аргентинский тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино высказался по поводу игры своей команды в поединке французского чемпионата со «Страсбургом».

Почеттино заявил, что парижская команда не сумела выиграть, но он всё равно увидел несколько позитивных вещей. Наставник «ПСЖ» отметил, что его подопечные выглядели лучше соперника и сыграли профессионально, но в концовке потеряли концентрацию, что немного разочаровывает.

Напомним, что футболисты «ПСЖ» сыграли вничью со «Страсбургом» со счётом 3:3. Подопечные Почеттино уже обеспечили себе чемпионский титул.