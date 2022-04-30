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Чемпионат Франции. Лига 1

Почеттино оценил игру «ПСЖ» в матче со «Страсбургом»

30 Апреля 2022 • 10:44 Комментировать

Аргентинский тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино высказался по поводу игры своей команды в поединке французского чемпионата со «Страсбургом».

Почеттино заявил, что парижская команда не сумела выиграть, но он всё равно увидел несколько позитивных вещей. Наставник «ПСЖ» отметил, что его подопечные выглядели лучше соперника и сыграли профессионально, но в концовке потеряли концентрацию, что немного разочаровывает.

Напомним, что футболисты «ПСЖ» сыграли вничью со «Страсбургом» со счётом 3:3. Подопечные Почеттино уже обеспечили себе чемпионский титул.

 

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Маурисио Почеттино Страсбург
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