Сидибе покинет «Монако» на правах свободного агента

L’Équipe сообщает, что защитник «Монако» Джибриль Сидибе собирается покинуть клуб. Контракт футболиста заканчивается летом и стороны не пришли к согласию по поводу его продления. Переговоры о продлении начались еще в начале сезона, но зашли в тупик.

После этого французский защитник потерял место в основном составе команды. Вице-президент клуба Олег Петров хотел продать футболиста еще в середине сезона, но было решено оставить его в клубе. Тем не менее, игрок так и не смог закрепиться в основе и летом собирается уйти на правах свободного агента.

Сообщается, что у Сидибе были контакты с английскими клубами, а также с командами из Испании, Италии и Франции. Игрок намерен найти себе новый клуб, чтобы вернуться в состав сборной Франции и попасть в заявку на чемпионат мира в Катаре.