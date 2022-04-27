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Чемпионат Франции. Лига 1

Сидибе покинет «Монако» на правах свободного агента

27 Апреля 2022 • 12:12 Комментировать

L’Équipe сообщает, что защитник «Монако» Джибриль Сидибе собирается покинуть клуб. Контракт футболиста заканчивается летом и стороны не пришли к согласию по поводу его продления. Переговоры о продлении начались еще в начале сезона, но зашли в тупик.

После этого французский защитник потерял место в основном составе команды. Вице-президент клуба Олег Петров хотел продать футболиста еще в середине сезона, но было решено оставить его в клубе. Тем не менее, игрок так и не смог закрепиться в основе и летом собирается уйти на правах свободного агента.

Сообщается, что у Сидибе были контакты с английскими клубами, а также с командами из Испании, Италии и Франции. Игрок намерен найти себе новый клуб, чтобы вернуться в состав сборной Франции и попасть в заявку на чемпионат мира в Катаре.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Джибриль Сидибе
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