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Чемпионат Франции. Лига 1

«Ренн» - неожиданный лидер Европы по количеству разгромных побед, забивает наравне с «ПСЖ»

24 Апреля 2022 • 22:18 Комментировать
Ренн
5:0
Лорьян
окончен

В матче 34-го тура чемпионата Франции уверенно и ярко выступающий в этом чемпионате «Ренн» забил пять безответных голов в ворота «Лорьяна» - команды, которая сама любит забивать и недавно переиграла со счетом 6:2 «Сент-Этьен».

Для «Ренна» это была уже пятая победа в текущем сезоне с разницей в пять или более мячей. И по этому показателю она опережает как минимум на две победы любую другую команду из пяти главных европейских чемпионатов.

1.22 сентября 2021 - «Ренн» - «Клермон» 6:0.

2.5 декабря 2021 - «Сент-Этьен» - «Ренн» 0:5.

3.16 января 2022 - «Ренн» - «Бордо» 6:0.

4.20 марта 2021 - «Ренн» - «Метц» 6:1.

5.24 апреля 2021 - «Ренн» - «Лорьян» 5:0.

В итоге теперь у «Ренна» 75 забитых мячей - ровно столько же, сколько у досрочно оформившего титул «ПСЖ».
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Евро-Футбол.Ру,
Ренн Лорьян
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окончен Клермон 2:2 Анже
окончен Мец 0:1 Брест 2.80 3.30 2.55
окончен Ницца 1:0 Труа 1.52 4.10 6.80
окончен Нант 5:3 Бордо 1.98 3.60 3.80
окончен Лилль 1:0 Страсбург 2.65 3.15 2.85
Идет 78 минута Реймс 0:0 Марсель 3.85 3.40 2.06
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