«Ренн» - неожиданный лидер Европы по количеству разгромных побед, забивает наравне с «ПСЖ»

В матче 34-го тура чемпионата Франции уверенно и ярко выступающий в этом чемпионате «Ренн» забил пять безответных голов в ворота «Лорьяна» - команды, которая сама любит забивать и недавно переиграла со счетом 6:2 «Сент-Этьен».

Для «Ренна» это была уже пятая победа в текущем сезоне с разницей в пять или более мячей. И по этому показателю она опережает как минимум на две победы любую другую команду из пяти главных европейских чемпионатов.

1.22 сентября 2021 - «Ренн» - «Клермон» 6:0.

2.5 декабря 2021 - «Сент-Этьен» - «Ренн» 0:5.

3.16 января 2022 - «Ренн» - «Бордо» 6:0.

4.20 марта 2021 - «Ренн» - «Метц» 6:1.

5.24 апреля 2021 - «Ренн» - «Лорьян» 5:0.

В итоге теперь у «Ренна» 75 забитых мячей - ровно столько же, сколько у досрочно оформившего титул «ПСЖ».