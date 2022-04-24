«Ренн» рвётся в Лигу чемпионов: разгрому соперника не помешало даже удаление

«Ренн» разгромил на своём поле «Лорьян» в матче 34-го тура чемпионата Франции.
Судьбу матча хозяева поля решили ещё в первые 47 минут, когда голами Бенжамена Буриго, Мартена Террье и Амари Траоре был установлен счёт 3:0 на табло.
На 58-й минуте за грубую игру был удалён Наиф Агер, что не помешало хозяевам поля установить окончательный счёт 5:0 в матче. Последние два мяча на свои счета записали Флавьен Тэт и Гаэтан Лаборд.
Победа позволила «Ренну» (59 очков) выйти на третье место, дающее право на попадание в Лигу чемпионов. «Лорьян» с 34-мя очками оставил за собой 15-ю строчку.
Протокол игры
|(1:0) Буриго Бенжамен17'
|(2:0) Террье Мартен19'
|(3:0) Траоре Амари47'
(4:0) Тэт Флавьен79'
(5:0) Лаборд Гаэтан 90'
Алемдар Доган•Траоре Амари•Омари Вармед•Агер Наиф • 58'Трюффер Адриен•Майер Ловро 64' (Мартен Жонас ( 64') •Сантамария Батист • 26'Тэт Флавьен•Буриго Бенжамен 77' (Ассиньон Лоренс ( 77') •Гирасси Серу 64' (Лаборд Гаэтан ( 64') •Террье Мартен
Дрейер Маттье•Мендес Убулан•Лапорт Жульен•Петро Лео•Ле Гофф Венсан•Монкондю Томас 73' (Уттара Данго ( 73') •Инносент Бонке 35' (Лорьенте Арман ( 35') •Абергель Лоран•Буасгар Кентен 64' (Моффи Теремас ( 64') •Коне Ибраима 73' (Сумано Самбу ( 73') •Ле Фе Энцо 73' (Лемуан Фабьен ( 73')
Запасные: Дженц Мориц•Эрго Жером•Нарди Поль•Силва Игор
24 апреля. Стадион "Роазон Парк".