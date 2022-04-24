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Чемпионат Франции. Лига 1

«Ренн» рвётся в Лигу чемпионов: разгрому соперника не помешало даже удаление

24 Апреля 2022 • 15:53 Комментировать
Ренн
5:0
Лорьян
окончен

«Ренн» разгромил  на своём поле «Лорьян» в матче 34-го тура чемпионата Франции.

Судьбу матча хозяева поля решили ещё в первые 47 минут, когда голами Бенжамена Буриго, Мартена Террье и Амари Траоре был установлен счёт 3:0 на табло.

На 58-й минуте за грубую игру был удалён Наиф Агер, что не помешало хозяевам поля установить окончательный счёт 5:0 в матче. Последние два мяча на свои счета записали Флавьен Тэт и Гаэтан Лаборд.

Победа позволила «Ренну» (59 очков) выйти на третье место, дающее право на попадание в Лигу чемпионов. «Лорьян» с 34-мя очками оставил за собой 15-ю строчку.

Протокол игры  
Ренн 5:0Лорьян
(1:0) Буриго Бенжамен17'   
(2:0) Террье Мартен19'   
(3:0) Траоре Амари47'   

(4:0) Тэт Флавьен79'

(5:0) Лаборд Гаэтан 90'

   
Алемдар ДоганТраоре АмариОмари ВармедАгер Наиф   58'Трюффер АдриенМайер Ловро  64' (Мартен Жонас (  64') Сантамария Батист   26'Тэт ФлавьенБуриго Бенжамен  77' (Ассиньон Лоренс (  77') Гирасси Серу  64' (Лаборд Гаэтан (  64') Террье Мартен
Запасные: Белосьян ЖенуэльУгочукву ЛеслиМелинг БиргерЧауна ЛумСален РоменТель Матис
Дрейер МаттьеМендес УбуланЛапорт ЖульенПетро ЛеоЛе Гофф ВенсанМонкондю Томас  73' (Уттара Данго (  73') Инносент Бонке  35' (Лорьенте Арман (  35') Абергель ЛоранБуасгар Кентен  64' (Моффи Теремас (  64') Коне Ибраима  73' (Сумано Самбу (  73') Ле Фе Энцо  73' (Лемуан Фабьен (  73')
Запасные: Дженц МорицЭрго ЖеромНарди ПольСилва Игор
24 апреля. Стадион "Роазон Парк".

 

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Ренн Лорьян
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окончен Ренн 5:0 Лорьян 1.48 4.70 6.60
Идет 29 минута Клермон 0:0 Анже 2.27 3.35 3.35
Идет 29 минута Мец 0:1 Брест 2.85 3.45 2.48
Идет 29 минута Ницца 0:0 Труа 1.64 4.00 5.40
Идет 29 минута Нант 0:2 Бордо 1.77 3.90 4.60
24.04  18:05 Лилль ... Страсбург 2.09 3.55 3.60
24.04  21:45 Реймс ... Марсель 3.85 3.40 2.06
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Сегодня, 24 Апреля
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