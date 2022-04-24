«Ренн» рвётся в Лигу чемпионов: разгрому соперника не помешало даже удаление

«Ренн» разгромил на своём поле «Лорьян» в матче 34-го тура чемпионата Франции.

Судьбу матча хозяева поля решили ещё в первые 47 минут, когда голами Бенжамена Буриго, Мартена Террье и Амари Траоре был установлен счёт 3:0 на табло.

На 58-й минуте за грубую игру был удалён Наиф Агер, что не помешало хозяевам поля установить окончательный счёт 5:0 в матче. Последние два мяча на свои счета записали Флавьен Тэт и Гаэтан Лаборд.

Победа позволила «Ренну» (59 очков) выйти на третье место, дающее право на попадание в Лигу чемпионов. «Лорьян» с 34-мя очками оставил за собой 15-ю строчку.