«Брест» практически отправил «Мец» в Лигу 2

В 34-м туре чемпионата Франции «Брест» в гостях обыграл «Мец» с минимальным счётом, фактически поставив крест на надеждах оппонентов сохранить прописку в Лиге 1.

Единственный мяч в матче забил Юсеф Белайли на 27-й минуте матча. На 78-й и 79-й минутах матча у «Меца» были удалены де Жесус Жемерсон и Александр Укиджа.

По итогам встречи «Брест» занимает 11-е место с 45-ю очками, «Мец» находится на последней строчке с 24-я зачётными баллами. До зоны стыковых матчей «Мецу» не хватает семь очков.