Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

«Брест» практически отправил «Мец» в Лигу 2

24 Апреля 2022 • 18:15 Комментировать
Мец
0:1
Брест
окончен

В 34-м туре чемпионата Франции «Брест» в гостях обыграл «Мец» с минимальным счётом, фактически поставив крест на надеждах оппонентов сохранить прописку в Лиге 1.

Единственный мяч в матче забил Юсеф Белайли на 27-й минуте матча. На 78-й и 79-й минутах матча у «Меца» были удалены де Жесус Жемерсон и Александр Укиджа.

По итогам встречи «Брест» занимает 11-е место с 45-ю очками, «Мец» находится на последней строчке с 24-я зачётными баллами. До зоны стыковых матчей «Мецу» не хватает семь очков.

Протокол игры  
Мец 0:1Брест
  27'Белайли Юсеф (0:1)
Укиджа Александр   79'Мбенге Амаду  30' (Ньяне Ибраима (  30') Куяте Кики   37'Жемерсон де Жесус   35'   78'Микельбрансис Вильям  46' (Пажо Венсан (  46') Траоре БубакарН'Дорам Кевин   14'  46' (Сентонз Фабьен (  46') Сарр Пап  68' (Йосеф Ленни (  68') Делен Тома   74'Де Превиль Николя  82' (Кайяр Марк-Орель (  82') Ламкель Зе Дидье
Запасные: Булая ФаридЯде Папа НдиагаМафута ЛуиНьякате Сику
Бизот МаркоДюверн Жан-КевинШардонне БренданЭрей Кристоф  63' (Белькебла Арис (  63') Уронен ЙереМаньетти УгоАгум ЛюсьенМбок Хианга  63' (Брассье Лилиан (  63') Кардона Ирвин  85' (Фоссурье Жюльен (  85') Мунье Стив  62' (Сатриано Мартин (  62') Белайли Юсеф  75' (Саид Рафики (  75')
Запасные: Пьер-Габриэль РонаэльЛарсонне ГотьеДель Кастильо РоменЛасне Пол
24 апреля. Стадион "Сэн-Сэнфорьен" (Мец).

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Брест Мец
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Ренн 5:0 Лорьян 1.35 5.10 8.50
окончен Клермон 2:2 Анже
окончен Мец 0:1 Брест 2.80 3.30 2.55
окончен Ницца 1:0 Труа 1.52 4.10 6.80
окончен Нант 5:3 Бордо 1.98 3.60 3.80
окончен Лилль 1:0 Страсбург 2.65 3.15 2.85
24.04  21:45 Реймс ... Марсель 3.85 3.40 2.06
Все матчи
Новости
Сегодня, 24 Апреля
18:15 · Франция. Лига 1
«Брест» практически отправил «Мец» в Лигу 2
18:10 · Франция. Лига 1
Восемь голов на двоих: «Нант» и «Бордо» устроили праздник для болельщиков
15:53 · Франция. Лига 1
«Ренн» рвётся в Лигу чемпионов: разгрому соперника не помешало даже удаление
15:27 · Франция. Лига 1
Доннарумма: «Я останусь в «ПСЖ» и постараюсь выиграть здесь Лигу чемпионов» 2
14:53 · Франция. Лига 1
Почеттино: «Надеюсь, клуб сохранит Мбаппе, у меня отличные отношения с ним»
14:05 · Франция. Лига 1
Почеттино: «Мы вошли в историю»
13:59 · Франция. Лига 1
Агент рассказал, как Головин отнёсся к поведению фанатов в матче с «Сент-Этьеном»
13:43 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» претендует на защитника сборной Хорватии
12:58 · Франция. Лига 1
Почеттино о свисте фанатов в адрес Месси: Это сложно принять
10:09 · Франция. Лига 1
Неймар: Я остаюсь в «ПСЖ», даже если меня будут освистывать
09:59 · Франция. Лига 1
Мбаппе высказался об уходе фанатов с трибун на матче с «Лансом»
09:46 · Франция. Лига 1
Доннарумма не собирается покидать «ПСЖ»
08:36 · Франция. Лига 1
Верратти стал рекордсменом Лиги 1
02:39 · Франция. Лига 1
Месси завоевал 35-й трофей в карьере 2
01:42 · Франция. Лига 1
Верратти не понимает фанатов «ПСЖ», не празднующих чемпионство в Лиге 1 1
Все новости
Рекомендуем