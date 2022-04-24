«Брест» практически отправил «Мец» в Лигу 2

В 34-м туре чемпионата Франции «Брест» в гостях обыграл «Мец» с минимальным счётом, фактически поставив крест на надеждах оппонентов сохранить прописку в Лиге 1.
Единственный мяч в матче забил Юсеф Белайли на 27-й минуте матча. На 78-й и 79-й минутах матча у «Меца» были удалены де Жесус Жемерсон и Александр Укиджа.
По итогам встречи «Брест» занимает 11-е место с 45-ю очками, «Мец» находится на последней строчке с 24-я зачётными баллами. До зоны стыковых матчей «Мецу» не хватает семь очков.
Протокол игры
|27'Белайли Юсеф (0:1)
Укиджа Александр • 79'Мбенге Амаду 30' (Ньяне Ибраима ( 30') •Куяте Кики • 37'Жемерсон де Жесус 35' • 78'Микельбрансис Вильям 46' (Пажо Венсан ( 46') •Траоре Бубакар•Н'Дорам Кевин 14' 46' (Сентонз Фабьен ( 46') •Сарр Пап 68' (Йосеф Ленни ( 68') •Делен Тома • 74'Де Превиль Николя 82' (Кайяр Марк-Орель ( 82') •Ламкель Зе Дидье
Запасные: Булая Фарид•Яде Папа Ндиага•Мафута Луи•Ньякате Сику
Бизот Марко•Дюверн Жан-Кевин•Шардонне Брендан•Эрей Кристоф 63' (Белькебла Арис ( 63') •Уронен Йере•Маньетти Уго•Агум Люсьен•Мбок Хианга 63' (Брассье Лилиан ( 63') •Кардона Ирвин 85' (Фоссурье Жюльен ( 85') •Мунье Стив 62' (Сатриано Мартин ( 62') •Белайли Юсеф 75' (Саид Рафики ( 75')
24 апреля. Стадион "Сэн-Сэнфорьен" (Мец).