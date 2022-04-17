Защитник «Вест Хэма» Диоп может перейти в «Лион»

«Лион» заинтересован в подписании защитника «Вест Хэма» Иссы Диопа, сообщает L'Equipe.

По сведениям источника, английский клуб готов расстаться с 25-летним французом за 10 миллионов евро.

В текущем сезоне Диоп провёл в составе «молотобойцев» 25 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами. Контракт защитника с лондонским клубом рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 12 миллионов евро.

Напомним, что «Лион» и «Вест Хэм» встречались между собой на стадии 1/4 финала Лиги Европы, где победу по сумме двух встреч одержали «молотобойцы» (4:1). В полуфинале турнира английская команда встретится с «Айнтрахтом». Первый матч этого противостояния пройдёт в Лондоне 28 апреля.