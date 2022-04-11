Экс-игрок «Краснодара» Кабелла дебютировал в составе «Монпелье»

Экс-полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла дебютировал в составе «Монпелье» в матче французского чемпионата с «Марселем».

32-летний футболист появился на поле в середине второго тайма, но это не помогло «Монпелье», ибо в итоге «Марсель» одержал уверенную победу на классе со счётом 2:0. Напомним, что Кабелла лишь несколько дней назад подписал контракт с французской командой. Соглашение рассчитано до конца сезона.

В этом сезоне Реми Кабелла провёл в российском чемпионате в составе «Краснодара» 16 поединков, в которых забил четыре мяча и сделал шесть результативных передач.