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Чемпионат Франции. 1 лига

Экс-игрок «Краснодара» Кабелла дебютировал в составе «Монпелье»

11 Апреля 2022 • 09:44 Комментировать
Марсель
2:0
Монпелье
окончен

Экс-полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла дебютировал в составе «Монпелье» в матче французского чемпионата с «Марселем».

32-летний футболист появился на поле в середине второго тайма, но это не помогло «Монпелье», ибо в итоге «Марсель» одержал уверенную победу на классе со счётом 2:0. Напомним, что Кабелла лишь несколько дней назад подписал контракт с французской командой. Соглашение рассчитано до конца сезона.

В этом сезоне Реми Кабелла провёл в российском чемпионате в составе «Краснодара» 16 поединков, в которых забил четыре мяча и сделал шесть результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Монпелье Лига 1 Реми Кабелла
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