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Чемпионат Франции. 1 лига

«Труа», «Брест» и «Марсель» одержали победы в 30-м туре Лиги 1

03 Апреля 2022 • 18:16 Комментировать
Труа
1:0
Реймс
окончен

Завершилась очередные матчи 30-го тура чемпионата Франции. «Труа» на своём поле добыл победу над «Реймсом» (1:0), «Брест» на выезде победил «Монпелье» (2:1), «Марсель» оказался сильнее «Сент-Этьена» (4:2).

«Труа» вырвал победу лишь на последних минутах, единственный гол во встрече забил Рено Рипар. «Реймс» играл в меньшинстве после того, как Азор Матусива заработал на 54-й минуте вторую жёлтую.

Голы Мартина Сатриано и Франка Онора принесли победу «Бресту», Тежи Саванье реализовал пенальти на последних минутах, но это никак не помогло «Монпелье».

«Сент-Этьен» и «Марсель» выдали голевую феерию, забив на двоих шесть голов. Денис Буанга и Люка Гурна-Дуат отличились за «Сент-Этьен». Что касается марсельского «Олимпика», то Димитри Пайе и Дьенг Амаду Бамба реализовали пенальти, а Амин Арит записал на свой лицевой счёт один мяч, а Тимоти Колодзейчак отметился автоголом.

Протокол игры  
Труа 1:0Реймс
(1:0) Рипар Рено90'   
Галлон ГотьеБьянкон ЖулианРами Адиль  30' (Палмер-Браун Эрик (  30'   74'Рипар Рено  83') Сальмье ЙоаннКаборе ИссаН'Гессан КуамеТардьё ФлорианКонте Абду  83' (Коне Юссуф (  83') Дингом Тристан  60' (Бальде Мама (  60') Шавалерин КсавьеМотиба Лебо  60' (Тузгар Йоанн (  60')
Запасные: Эль-Хаджам УалидУгбо ИкеМулен ЖессиШамбос Дилан
Райкович ПредрагБузи Максим   80'Фас ВаутАбдельамид Юнис   9'Конан ГисленФокет ТомасМатусива Азор   35'   54'Лопи ДионВан Берген Митчелл  60' (Мбюкю Натанаэль (  60') Флипс Алексис  59' (Каюсте Йенс (  59') Хорнби Фрэйзер  66' (Локо Банзузи (  66')
Запасные: Бериша ВалонДиуф ЙеваннДумбия КамориКассама МоретуКеббаль ИланДумбия Мусса
03 апреля. Стадион "Стад де л'Об".
Протокол игры  
Монпелье 1:2Брест
  69'Сатриано Мартин (0:1)
  79'Онора Франк (0:2)
(1:2) Саванье Тежи90'   
Омлин ЙонасСамбья Саломон  83' (Делайе Саша (  83') Эстев МаксимСахо Мамаду   33'Суке АрноФерри ЖорданШотар Жорис  64' (Леруа Лео (  64') Молле Флоран  73' (Вахи Элю (  73') Саванье ТежиМавидиди Стефи   32'  84' (Макуана Бени (  84') Жермен Валер  83' (Джоаккини Николас (  83')
Запасные: Барес ГабриэльТулер МатеусОйонго АмбруазБерто Димитри
Бизот МаркоДюверн Жан-КевинШардонне Брендан   66'Эрей Кристоф   31'Брассье Лилиан   90'Фоссурье ЖюльенБелькебла АрисЛасне ПолДель Кастильо Ромен  90' (Агум Люсьен (  90') Сатриано Мартин   7'  84' (Мунье Стив (  84') Онора Франк
Запасные: Бен ДениКардона ИрвинЛарсонне ГотьеМбок ХиангаСаид РафикиМаньетти УгоУронен Йере
03 апреля. Стадион "Стад де ля Моссон".
Протокол игры  
Сент-Этьен 2:4Марсель
(1:0) Буанга Денис9'   
  45'Пайе Димитри (1:1)
  60'Колодзейчак Тимоти (1:2)
  68'Бамба Дьенг Амаду (1:3)
  73'Арит Амин (1:4)
(2:4) Гурна-Дуат Люка86'   
Бернардони ПольКамара МахдиМангала Эльяким   45'  80' (Мукуди Ароль (  80') Наде МикаэльТиуб Сада   77'  87' (Сильва Габриэль (  87') Юссуф Зейду  65' (Кривелли Энцо (  65') Гурна-Дуат ЛюкаКолодзейчак ТимотиНорден Арно  80' (Сако Бакари (  80') Будебуз Риад  65' (Аушиш Адиль (  65') Буанга Денис
Запасные: Ривера МаксансEl Hadji DieyeДиуссе АссанГрин ЭтьенСоу Саиду
Пау ЛопесРонжье ВалентинСалиба ВильямЧалета-Цар ДуеКолашинац Сеад  46' (Юндер Дженгиз (  46') Гендузи Маттео  87' (Лирола Поль (  87') Камара БубакарЖерсон СантосАрит Амин  87' (Таргаллин Уссама (  87'   88') Бамба Дьенг Амаду  69' (Бакамбу Седрик (  69') Пайе Димитри  80' (Гуйе Пап (  80')
Запасные: Бен-Сегир СалимМанданда СтивБенъяхья-Тани АйланЭнрике Луис III
03 апреля. Стадион "Жоффруа Гишар" (Сент-Этьен).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Труа Брест Монпелье Сент-Этьен Реймс
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окончен Страсбург 1:0 Ланс 2.08 3.35 3.70
окончен Труа 1:0 Реймс 2.55 3.00 3.15
окончен Монпелье 1:2 Брест 2.15 3.40 3.45
окончен Сент-Этьен 2:4 Марсель 3.60 3.20 2.18
окончен Клермон 2:3 Нант
окончен Метц 1:2 Монако
окончен Лион 3:2 Анже 1.43 4.50 8.00
03.04  21:45 ПСЖ ... Лорьян 1.17 8.20 16.00
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