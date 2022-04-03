«Труа», «Брест» и «Марсель» одержали победы в 30-м туре Лиги 1

Завершилась очередные матчи 30-го тура чемпионата Франции. «Труа» на своём поле добыл победу над «Реймсом» (1:0), «Брест» на выезде победил «Монпелье» (2:1), «Марсель» оказался сильнее «Сент-Этьена» (4:2).
«Труа» вырвал победу лишь на последних минутах, единственный гол во встрече забил Рено Рипар. «Реймс» играл в меньшинстве после того, как Азор Матусива заработал на 54-й минуте вторую жёлтую.
Голы Мартина Сатриано и Франка Онора принесли победу «Бресту», Тежи Саванье реализовал пенальти на последних минутах, но это никак не помогло «Монпелье».
«Сент-Этьен» и «Марсель» выдали голевую феерию, забив на двоих шесть голов. Денис Буанга и Люка Гурна-Дуат отличились за «Сент-Этьен». Что касается марсельского «Олимпика», то Димитри Пайе и Дьенг Амаду Бамба реализовали пенальти, а Амин Арит записал на свой лицевой счёт один мяч, а Тимоти Колодзейчак отметился автоголом.
|(1:0) Рипар Рено90'
|69'Сатриано Мартин (0:1)
|79'Онора Франк (0:2)
|(1:2) Саванье Тежи90'
|(1:0) Буанга Денис9'
|45'Пайе Димитри (1:1)
|60'Колодзейчак Тимоти (1:2)
|68'Бамба Дьенг Амаду (1:3)
|73'Арит Амин (1:4)
|(2:4) Гурна-Дуат Люка86'