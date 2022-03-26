Французский защитник Косельни завершил карьеру

Серебряный призер чемпионата Европы-2016 Лоран Косельни завершил карьеру.

Последним клубом француза стал «Бордо», в котором остался, получив должность.

В сообщении от клуба сообщается, что футболист, зная о том, в каком затруднительном положении находится «Бодо», принял решение завершить карьеру футболиста и отказаться от причитавшейся ему зарплаты.

Он назначен на руководящую должность в «Бордо», за что все без исключения в клубе выражают благодарность Лорану.

Косельни 36 лет, он является трехкратным обладателем Кубка Англии и два раза побеждал в Суперкубке страны. В 2016 году он в составе сборной Франции стал серебряным призером чемпионата Европы.

«Бордо» в чемпионате Франции занимает последнюю 20 строчку. Команда находится в кризисе, набрав 22 очка после 29 туров и вероятнее всего, вылетит во вторую лигу.