Дешам: Двери сборной для Пайе и Манданда открыты

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам заявил журналистам, что возвращение в команду Димитри Пайе и Стива Манданда зависит от них самих.

«В какой-то момент у него была важная роль, даже решающая. С тех пор появились другие игроки. Но его все еще можно призвать», - сказал Дешам в интервью La Provence по поводу Димитри Пайе.

Также тренер не исключил возможность вызова вратаря Манданда.

«Сборная Франции — следствие того, что происходит в клубном футболе. К несчастью для него, в последнее время он мало играет», - сказал Дешам.