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Чемпионат Франции. 1 лига

Пакета превратился в Человека-паука ради своего сына

18 Марта 2022 • 22:58 Комментировать
Реймс
...
Лион
4.20 3.70 1.83
20.03 19:05

Бразильский полузащитник Лукас Пакета решил изменить свой имидж по настойчивым просьбам своего малолетнего сына. Ради него атакующий полузащитник «Лиона» переоделся в Человека-Паука, и решил навестить сынишку уже в таком обличии - это был подарок ко дню рождения.

- После двух безуспешных попыток встретиться с Человеком-Пауком в Диснейленде, он сам явился к нам домой. И встреча не могла быть более красивой. Это была фантастика, - написала в «Инстаграме» супруга бразильского футболиста.

В текущем сезоне на счету 24-летнего бразильского футболиста уже семь голов, он выступает за команду с 2020 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Лукас Пакета
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