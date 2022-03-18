Пакета превратился в Человека-паука ради своего сына

Бразильский полузащитник Лукас Пакета решил изменить свой имидж по настойчивым просьбам своего малолетнего сына. Ради него атакующий полузащитник «Лиона» переоделся в Человека-Паука, и решил навестить сынишку уже в таком обличии - это был подарок ко дню рождения.

- После двух безуспешных попыток встретиться с Человеком-Пауком в Диснейленде, он сам явился к нам домой. И встреча не могла быть более красивой. Это была фантастика, - написала в «Инстаграме» супруга бразильского футболиста.

В текущем сезоне на счету 24-летнего бразильского футболиста уже семь голов, он выступает за команду с 2020 года.