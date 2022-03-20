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Чемпионат Франции. 1 лига

«Реймс» не смог победить «Лион», игравший в меньшинстве

20 Марта 2022 • 21:54 Комментировать
Реймс
0:0
Лион
окончен

Завершился матч 29-го тура чемпионата Франции, в котором «Реймс» и «Лион» не смогли выявить победителя (0:0).

Отметим, что «Реймс» играл с 30-й минуты матча играл в большинстве, но не сумел воспользоваться численным преимуществом.

После матча «Лион» находится на девятом месте в турнирной таблице, «Реймс» идёт 12-м.

Протокол игры  
Реймс 0:0Лион
Райкович ПредрагБузи МаксимФас ВаутАбдельамид ЮнисКонан ГисленФокет Томас  90' (Флипс Алексис (  90') Манетси Маршал  46' (Лопи Дион (  46') Матусива АзорБериша Валон  60' (Локо Банзузи (  60') Кеббаль Илан  60' (Думбия Камори (  60') Хорнби Фрэйзер  76' (Думбия Мусса (  76')
Запасные: Диуф ЙеваннВан Берген МитчеллМбюкю НатанаэльКассама Морету
Лопеш АнтониГюсто МалоМендес ТьягоЛюкеба КастеллоМилагрес Энрике   45'Какере Максанс   27'Ауа УссемКадевере Тино  82' (Баркола Бредли (  82') Пакета ЛукасЭкамби Карл Токо   79'Дембеле Мусса II  77' (Рен-Аделед Жефф (  77')
Запасные: Денайер ДжейсонН'Домбеле ТангайЭмерсон ПалмиериДа Сильва ДамьенПоллерсбек ЮлианДюбуа Лео
20 марта. Стадион "Стад Огюст Делон" (Реймс).

 

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окончен Монако 3:0 ПСЖ 3.80 3.70 1.95
окончен Анже 1:0 Брест 2.35 3.05 3.45
окончен Лорьян 0:0 Страсбург 3.50 3.20 2.20
окончен Ренн 6:1 Метц
окончен Бордо 0:2 Монпелье 2.40 3.50 2.90
окончен Реймс 0:0 Лион 4.20 3.70 1.85
Идет 8 минута Марсель 0:0 Ницца 2.80 3.50 2.50
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