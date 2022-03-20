«Реймс» не смог победить «Лион», игравший в меньшинстве

Завершился матч 29-го тура чемпионата Франции, в котором «Реймс» и «Лион» не смогли выявить победителя (0:0).

Отметим, что «Реймс» играл с 30-й минуты матча играл в большинстве, но не сумел воспользоваться численным преимуществом.

После матча «Лион» находится на девятом месте в турнирной таблице, «Реймс» идёт 12-м.