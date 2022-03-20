«Реймс» не смог победить «Лион», игравший в меньшинстве

Завершился матч 29-го тура чемпионата Франции, в котором «Реймс» и «Лион» не смогли выявить победителя (0:0).
Отметим, что «Реймс» играл с 30-й минуты матча играл в большинстве, но не сумел воспользоваться численным преимуществом.
После матча «Лион» находится на девятом месте в турнирной таблице, «Реймс» идёт 12-м.
Протокол игры
Райкович Предраг•Бузи Максим•Фас Ваут•Абдельамид Юнис•Конан Гислен•Фокет Томас 90' (Флипс Алексис ( 90') •Манетси Маршал 46' (Лопи Дион ( 46') •Матусива Азор•Бериша Валон 60' (Локо Банзузи ( 60') •Кеббаль Илан 60' (Думбия Камори ( 60') •Хорнби Фрэйзер 76' (Думбия Мусса ( 76')
Лопеш Антони•Гюсто Мало•Мендес Тьяго•Люкеба Кастелло•Милагрес Энрике • 45'Какере Максанс • 27'Ауа Уссем•Кадевере Тино 82' (Баркола Бредли ( 82') •Пакета Лукас•Экамби Карл Токо • 79'Дембеле Мусса II 77' (Рен-Аделед Жефф ( 77')
20 марта. Стадион "Стад Огюст Делон" (Реймс).