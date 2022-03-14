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«ПСЖ» может избавиться от Икарди будущим летом

14 Марта 2022 • 19:06 Комментировать

Аргентинский форвард «ПСЖ» Мауро Икарди в ближайшее время может стать свободным агентом.

О данной новости сообщает издание Calciomercato. Руководители французского гранда прорабатывают возможность расторжения контакта с игроком.

Сегодня 29-летний аргентинец имеет долгосрочное соглашение с Парижем, которое завершается летом 2024 года.

Ранее издания сообщали о том, что Икарди будет выставлен на трансфер в самое ближайшее время. Форвард очень мало играет и практически не приносит пользы клубу. Высокая заработная плата может сменить планы владельцев. Если покупатель не будет найден, последует расторжение контракта.

За трансфер Икарди пришлось заплатить 58 млн евро летом 2019 года.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Мауро Икарди
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