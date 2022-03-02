«Барселона» и «Реал» претендуют на Дэвида

Нападающий французского «Лилля» Джонатан Дэвид может продолжить свои выступления в испанской Ла Лиге.

Главным претендентом на 22-летнего футболиста сборной Канады ранее назывался «Арсенал». Согласно информации Fichajes, конкуренцию лондонскому клубу составят гранды испанского футбола – «Барселона» и мадридский «Реал».

Джонатан Дэвид – автор 16 голов в 35 поединках за «Лилль» в нынешнем сезоне. В составе канадской национальной команды форвард отметился 20 голами в 27 встречах. Известно, что Дэвид уже сообщил своему клубу о желании перебраться в другой коллектив, когда откроется трансферное окно.