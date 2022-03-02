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Чемпионат Франции. 1 лига

«Барселона» и «Реал» претендуют на Дэвида

02 Марта 2022 • 12:53 Комментировать
Лилль
...
Клермон
06.03 19:05

Нападающий французского «Лилля» Джонатан Дэвид может продолжить свои выступления в испанской Ла Лиге.

Главным претендентом на 22-летнего футболиста сборной Канады ранее назывался «Арсенал». Согласно информации Fichajes, конкуренцию лондонскому клубу составят гранды испанского футбола – «Барселона» и мадридский «Реал».

Джонатан Дэвид – автор 16 голов в 35 поединках за «Лилль» в нынешнем сезоне. В составе канадской национальной команды форвард отметился 20 голами в 27 встречах. Известно, что Дэвид уже сообщил своему клубу о желании перебраться в другой коллектив, когда откроется трансферное окно.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Лилль Джонатан Дэвид
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ЛИЛЛЬ КЛЕРМОН
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