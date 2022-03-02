«Марсель» собирается выкупить Гендузи у «Арсенала»

Руководство «Марселя» планирует в ближайшее время выкупить французского полузащитника Маттео Гендузи у лондонского «Арсенала».

По информации RMC Sport, боссы «Марселя» довольны игрой Маттео и хотят выкупить права на 22-летнего французского футболиста у «канониров». За Гендузи «лазурные» готовы выложить около 11 миллионов евро.

Напомним, что в этом сезоне Маттео выступает за «Марсель» на правах арендного соглашения. В 26 матчах французского чемпионата Гендузи отметился четырьмя забитыми мячами и пятью ассистами.