Февр: «Мне было приятно узнать, что «Милан» во мне заинтересован»

Полузащитник французского «Лиона» Ромен Февр прокомментировал информацию о том, что он мог продолжить карьеру в составе «Милана». Его слова передает Le Progres.

Летом представители итальянского клуба присматривались в Февру и рассматривали возможность его подписания, а сам футболист в то время выступал в составе «Бреста».

Февр отметил, что он очень ценил возможность выходить на поле в каждом матче, которую он получал в составе «Бреста». По этой причине футболист не спешил переходить в состав европейского гранда.

Отметим, что в зимнее трансферное окно Февр решился на переход и присоединился к «Лиону».