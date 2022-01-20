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«ПСЖ» сделал новое предложение Мбаппе

20 Января 2022 • 08:37 Комментировать

Продолжается сага о переговорах руководства «ПСЖ» со звездой команды Килианом Мбаппе о пролонгации сотрудничества.

Как стало известно журналистам ABC, парижский гранд предлагает нападающему новый контракт, который будет действителен до середины 2024 года. Согласно условиям этого договора, при желании 23-летний форвард сможет беспрепятственно сменить команду в 2023 году.

В СМИ давно сообщается о скором переходе Мбаппе в мадридский «Реал». Ожидается, что стороны договорятся о подписании соглашения после завершения стадии 1/8 финала Лиги чемпионов, где «ПСЖ» встретится как раз с «королевским» клубом.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе
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