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Месси вернулся к тренировкам в общей группе

18 Января 2022 • 21:48 Комментировать

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси вернулся к тренировкам в общей группе.

Пресс-служба парижского клуба выложила в «Твиттер» видео, на котором аргентинский футболист работает вместе с командой. Напомним, что совсем недавно Месси переболел коронавирусом, из-за чего пропустил несколько недель.

34-летний аргентинец присоединился к французскому клубу в августе, подписав контракт на два года. В нынешнем сезоне Месси сыграл шестнадцать матчей за «парижан» во всех турнирах, забил шесть голов и отдал пять голевых передач.

«ПСЖ» занимает первое место в чемпионате Франции и сыграет в плей-офф Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
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