Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси вернулся к тренировкам в общей группе.

Пресс-служба парижского клуба выложила в «Твиттер» видео, на котором аргентинский футболист работает вместе с командой. Напомним, что совсем недавно Месси переболел коронавирусом, из-за чего пропустил несколько недель.

34-летний аргентинец присоединился к французскому клубу в августе, подписав контракт на два года. В нынешнем сезоне Месси сыграл шестнадцать матчей за «парижан» во всех турнирах, забил шесть голов и отдал пять голевых передач.

«ПСЖ» занимает первое место в чемпионате Франции и сыграет в плей-офф Лиги чемпионов.