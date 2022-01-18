«ПСЖ» нашёл ещё одного кандидата на место Почеттино

Экс-наставник сборной Германии Йоахим Лёв может приступить к работе на клубном уровне. Заинтересованность в услугах 61-летнего специалиста проявляет французский «ПСЖ», рапортует Fanatik.

В Париже недовольны работой нынешнего главного тренера Маурисио Почеттино, а потому подыскивают ему замену. Клуб уже вышел на связь с экс-рулевым «бундестим» и провел с ним предварительные переговоры.

При этом основным кандидатом для «ПСЖ» по-прежнему остается Зинедин Зидан, находящий в статусе безработного после расставания с мадридским «Реалом».

В этом сезоне парижский гранд уверенно лидирует в Лиге 1. В Лиге чемпионов команда вышла в 1/8 финала, где встретится с «Реалом».