Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. 1 лига

«ПСЖ» нашёл ещё одного кандидата на место Почеттино

18 Января 2022 • 11:14 Комментировать

Экс-наставник сборной Германии Йоахим Лёв может приступить к работе на клубном уровне. Заинтересованность в услугах 61-летнего специалиста проявляет французский «ПСЖ», рапортует Fanatik.

В Париже недовольны работой нынешнего главного тренера Маурисио Почеттино, а потому подыскивают ему замену. Клуб уже вышел на связь с экс-рулевым «бундестим» и провел с ним предварительные переговоры.

При этом основным кандидатом для «ПСЖ» по-прежнему остается Зинедин Зидан, находящий в статусе безработного после расставания с мадридским «Реалом».

В этом сезоне парижский гранд уверенно лидирует в Лиге 1. В Лиге чемпионов команда вышла в 1/8 финала, где встретится с «Реалом».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Йоахим Лёв Маурисио Почеттино
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Января
11:25 · Франция. Лига 1
​Экс-игрок «Манчестер Сити» переходит в «Сент-Этьен»
11:14 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» нашёл ещё одного кандидата на место Почеттино
10:48 · Испания. Ла Лига
Бензема вступил в переговоры с «ПСЖ»
10:16 · Испания. Ла Лига
«Барселона» поборется за защитника «ПСЖ»
09:35 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль», «Барселона» или «Бавария»: назван фаворит в борьбе за Саншеша
17 Января
22:38 · Франция. Лига 1
Месси остался без наград на церемонии FIFA The Best 2
21:26 · Германия. Бундеслига
Сарр наверняка покинет «Баварию» - на него претендуют клубы из Италии и Франции
19:51 · Франция. Лига 1
​Грегори Купе стал тренером вратарей «Бордо» официально
19:16 · Италия. Серия А
«Брест» арендовал нападающего «Интера»
18:58 · Россия. Премьер-лига
​Язиджи проходит медосмотр для ЦСКА
18:42 · Франция. Лига 1
Саншеш показал фанатам «Марселя» средний палец прямо во время матча
18:32 · Испания. Ла Лига
Вейналдум выбрал «ПСЖ» не из-за денег
17:29 · Италия. Серия А
Камара намекает на переход в топ-клуб Серии А
01:46 · Франция. Лига 1
Защитник сборной Мозамбика привлёк внимание мадридского «Атлетико»
01:07 · Франция. Лига 1
«Лилль» в меньшинстве не удержал победу над «Марселем»
Все новости
Рекомендуем