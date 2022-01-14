Мбаппе начал переговоры с «ПСЖ» о продлении контракта

Нападающий «ПСЖ» Киллиан Мбаппе возобновил переговоры со своим клубом о продлении контракта. Напомним, что текущее соглашение француза с «ПСЖ» действует до июня 2022 года.

Как сообщает английский The Telegraph, Мбаппе может передумать переходить в мадридский «Реал», несмотря на сообщения о том, что футболист уже окончательно принял решение следующим летом переехать в Ла Лигу.

В этом сезоне Мбаппе провел 18 матчей в Лиге 1, в которых отметился девятью голами и восемью результативными передачами. Отметим, что в феврале «ПСЖ» сыграет с мадридским «Реалом» в плей-офф Лиги чемпионов.