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Чемпионат Франции. 1 лига

​Увольнение Ковача удивило игроков «Монако»

02 Января 2022 • 11:37 Комментировать

В первый вечер 2022 года «Монако» официально объявил об отставке Нико Ковача с должности главного тренера. Хорватский специалист проработал у руля монегасков полтора года.

Как сообщает L’Equipe, футболисты «Монако» были удивлены решением клуба расстаться с Ковачем.

Ожидается, что новым наставником «Монако» станет Филипп Клеман.

После первого круга чемпионата Франции «Монако» располагается на шестой позиции в турнирной таблице. От второй «Ниццы» монегаски отстают всего лишь на четыре зачётных балла.

Добавим, что за «Монако» уже три с половиной сезона выступает полузащитник сборной России Александр Головин.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Нико Ковач
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