​Увольнение Ковача удивило игроков «Монако»

В первый вечер 2022 года «Монако» официально объявил об отставке Нико Ковача с должности главного тренера. Хорватский специалист проработал у руля монегасков полтора года.

Как сообщает L’Equipe, футболисты «Монако» были удивлены решением клуба расстаться с Ковачем.

Ожидается, что новым наставником «Монако» станет Филипп Клеман.

После первого круга чемпионата Франции «Монако» располагается на шестой позиции в турнирной таблице. От второй «Ниццы» монегаски отстают всего лишь на четыре зачётных балла.

Добавим, что за «Монако» уже три с половиной сезона выступает полузащитник сборной России Александр Головин.