​Вспышка COVID-19 в «Монако» не зацепила Головина

Несколько игроков «Монако» сдали положительные тесты на коронавирус. При этом, как рассказывает «Спорт-Экспресс», тест российского полузащитника Александра Головина дал отрицательный результат.

Ранее появилась информация, что «Монако», занимающий после первого круга шестое место в турнирной таблице чемпионата Франции, расстаётся с Нико Ковачем. Хорватский специалист работал с командой на протяжении полутора лет.

Александр Головин в сезоне 2021/2022 провёл за «Монако» 23 матча во всех соревнованиях. На счету россиянина три гола и пять результативных передач на партнёров.