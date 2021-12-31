Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. 1 лига

​Вспышка COVID-19 в «Монако» не зацепила Головина

31 Декабря 2021 • 00:34 Комментировать

Несколько игроков «Монако» сдали положительные тесты на коронавирус. При этом, как рассказывает «Спорт-Экспресс», тест российского полузащитника Александра Головина  дал отрицательный результат.

Ранее появилась информация, что «Монако», занимающий после первого круга шестое место в турнирной таблице чемпионата Франции, расстаётся с Нико Ковачем. Хорватский специалист работал с командой на протяжении полутора лет.

Александр Головин в сезоне 2021/2022 провёл за «Монако» 23 матча во всех соревнованиях. На счету россиянина три гола и пять результативных передач на партнёров.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Монако Александр Головин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 31 Декабря
00:46 · Франция. Лига 1
​Кто будет работать с Головиным: названы три кандидата на должность тренера «Монако» слухи
00:34 · Франция. Лига 1
​Вспышка COVID-19 в «Монако» не зацепила Головина
30 Декабря
21:08 · Франция. Лига 1
​«Монако» расстаётся с Ковачем
18:44 · Италия. Серия А
«Лацио» хочет арендовать Кюрзава, но клуб не готов взять на себя всю зарплату слухи
17:56 · Франция. Лига 1
Шакири недоволен в «Лионе» спустя полгода пребывания в клубе
17:48 · Германия. Бундеслига
Левандовски – лучший спортсмен года по версии AIPS, Месси попал в тройку
16:39 · Россия. Премьер-лига
Представители Язиджи прокомментировали информацию о возможном трансфере игрока в ЦСКА
15:45 · Франция. Лига 1
COVID-19 добрался до Франции: «Лион» и «Анже» сообщили о вспышке вируса внутри коллектива
15:14 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» не покидает надежд подписать лидера «Лилля» - лондонцев не смущает даже интерес к игроку со стороны «Реала» 1
14:51 · Испания. Ла Лига
«ПСЖ» будет пытаться убедить Мбаппе подписать новый контракт, пока он не достигнет принципиальной договорённости с «Реалом»
14:24 · Италия. Серия А
Усман Дембеле хочет в «ПСЖ», но пока имеет на руках только предложение от «Ювентуса» 1 слухи
09:23 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА заинтересовался полузащитником «Лилля»
29 Декабря
23:25 · Россия. Премьер-лига
​«Лион» сделал новое предложение «Зениту» по Азмуну слухи
18:56 · Англия. Премьер-лига
Икарди оказался нужен «Манчестер Юнайтед» 2 слухи
17:04 · Англия. Премьер-лига
Льорис готов летом вернуться в свой родной клуб
Все новости
Рекомендуем