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Чемпионат Франции. 1 лига

​«Монако» расстаётся с Ковачем

30 Декабря 2021 • 21:08 Комментировать

«Монако» принял решение попрощаться с Нико Ковачем. По данным RMC Sport, в четверг вечером 50-летний хорватский тренер был проинформирован о том, что клуб хочет сменить его на другого специалиста.

Нико Ковач работал с «Монако» с лета 2020 года. За это время команда провела в различных соревнованиях 74 матча, в которых отпраздновала 43 победы при 15 ничьих и 16 поражениях.

После первого круга «Монако» располагается только на шестой позиции в турнирной таблице французской Лиги 1.

Как известно, за «Монако» уже больше трёх лет выступает российский полузащитник Александр Головин.

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Монако Нико Ковач
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