​Ограблен дом вингера «Лилля»

Вингер французского «Лилля» Жонатан Иконе стал жертвой ограбления. Как сообщает L’Equipe, в ночь с понедельника на вторник в дом 23-летнего футболиста проник грабитель. Он унёс с собой дорогие часы и другие вещи на сумму в 250 тысяч евро.

Полиция была уведомлена о случившемся компанией, предоставляющей услуги видеонаблюдения. Начато расследование. Судя по всему, футболиста в момент кражи дома не было.

Жонатан Иконе в сезоне 2021/2022 провёл за «Лилль» 22 матча во всех соревнованиях. На счету футболиста 2 гола.

В среду, 8 декабря, «Лилль» проведёт гостевой матч Лиги чемпионов против «Вольфсбурга». Чтобы оказаться в плей-офф, французам достаточно не проиграть.