Президент «ПСЖ» - о седьмом «Золотом мяче» Месси: «Лионель творит историю»

Глава французского клуба «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи отреагировал на победу нападающего Лионеля Месси в голосовании за «Золотой мяч». Это седьмая подобная награда в карьере 34-летнего футболиста.

«Мои поздравления Лионелю. Мы гордимся его победой. Месси творит историю футбола. Все в клубе очень рады наслаждаться игрой одного из величайших футболистов всех времен», - приводит слова руководителя пресс-служба парижского гранда.

Месси присоединился к «ПСЖ» минувшим летом, он перешел из каталонской «Барселоны» на правах свободного агента. Нападающий заключил с клубом двухлетнее трудовое соглашение.