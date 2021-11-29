​В Италии назвали седьмой «Золотой мяч» Месси «издевательством» над Левандовски и Жоржиньо

Судя по всему, «Золотой мяч» в 2021 году достанется Лионелю Месси. Об этом успели сообщить уже несколько источников.

«Месси выигрывает седьмой «Золотой мяч»: издевательство над Левандовски и Жоржиньо», - публикация с таким заголовком появилась на страницах итальянского Corriere dello Sport.

Роберт Левандовски определённо заслужил «Золотой мяч» в прошлом году, когда он забивал голы пачками, а «Бавария» выиграла все турниры, которые только могла. Тем не менее, награду было решено не вручать из-за пандемии.

Что касается Жоржиньо, то в 2021 году он выиграл трофей Лиги чемпионов «Челси» и трофей чемпионата Европы со сборной Италии. Полузащитник считался одним из претендентов на «Золотой мяч» наряду с Левандовски и Месси.

Следить за церемонией вручения «Золотого мяча» можно будет сегодня, 29 ноября, в текстовой трансляции.