Серхио Рамос: «Могу играть ещё пять лет, если не будет травм»

Центральный защитник Серхио Рамос поведал о своем восстановлении от травмы. Испанский защитник до сих пор не дебютировал на «ПСЖ», в который перешел летом на правах свободного агента.

«Я верю в свои силы. Хочу отблагодарить парижский клуб за доверие. Постараюсь набрать свою лучшую форму. По моему мнению, я способен играть еще около пяти лет. Главное, чтобы больше не было травм», - приводит слова 35-летнего футболиста Amazon Prime Video.

Последний поединок Серхио провел в мае, когда бы игроком мадридского «Реала». По окончании прошлого сезона защитник покинул «бланкос» из-за истекшего контракта.