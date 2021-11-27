Ротен: «Трансфер Месси - ошибка «ПСЖ»

Трансфер Лионеля Месси – ошибка руководства «ПСЖ». Таким мнением поделился экс-футболист парижского гранда Жером Ротен.

«Я с каждым днем все больше склоняюсь к мысли, что трансфер Месси – ошибка «ПСЖ». От такого футболиста вы ожидаете многого, однако тяжело сразу рассчитывать на это. В команде нет футболистов, которые подходили бы под его манеру игры. Он задает определенный ритм, который не подходит его нынешним партнерам», - цитирует Жерома PSG Talk.

34-летний аргентинский нападающий присоединился к французскому гранду минувшим летом. Стороны подписали двухлетний трудовой договор.