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Ротен: «Трансфер Месси - ошибка «ПСЖ»

27 Ноября 2021 • 13:24 Комментировать (2)

Трансфер Лионеля Месси – ошибка руководства «ПСЖ». Таким мнением поделился экс-футболист парижского гранда Жером Ротен.

«Я с каждым днем все больше склоняюсь к мысли, что трансфер Месси – ошибка «ПСЖ». От такого футболиста вы ожидаете многого, однако тяжело сразу рассчитывать на это. В команде нет футболистов, которые подходили бы под его манеру игры. Он задает определенный ритм, который не подходит его нынешним партнерам», - цитирует Жерома PSG Talk.

34-летний аргентинский нападающий присоединился к французскому гранду минувшим летом. Стороны подписали двухлетний трудовой договор.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Жером Ротен
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Волков Валерий
27 Ноября 2021 в 15:22
Понятно, что никто не собирается подстраиваться под Месси, поэтому в одиночку не потянуть, как бы он не хотел. Каждый тянет "одеяло" на себя и Мбаппе с Неймаром не будут ему помогать, ведь они должны отрабатывать свои "космические зарплаты". В общем, тоже ещё на этапе перехода, были сомнения, что он быстро войдёт в игру в окружении "звёзд" ПСЖ...
Id152079006
27 Ноября 2021 в 14:32
Не обижайте карлика! Если в ПСЖ нет футболистов, которые подходили бы под его манеру игры, надо таковых срочно купить. И избавиться от шлака типа Неймара и Мбаппе!!!
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