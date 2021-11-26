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«ПСЖ» провёл переговоры с Зиданом и сделал ему предложение

26 Ноября 2021 • 08:30 Комментировать (1)

Экс-наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан с каждым днем все ближе к работе в «ПСЖ». Согласно информации газеты Marca, представители французского гранда провели встречу с тренером, на которой обсудили детали возможного сотрудничества.

Парижский клуб представляли на переговорах спортивный директор Леонардо и менеджер Жан-Клод Блан. Они предложили Зизу возглавить команду по окончании текущего сезона.

В настоящий момент пост наставника парижского коллектива занимает аргентинец Маурисио Почеттино. Работа тренера вызывает вопросы у руководства. Уже ходят слухи о возможном увольнении специалиста.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Зинедин Зидан
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Комментарии (1)
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Spirit
26 Ноября 2021 в 09:45
Все таки арабы недалекие ребята, денег много, а мозгов мало!
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