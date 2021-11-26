«ПСЖ» провёл переговоры с Зиданом и сделал ему предложение

Экс-наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан с каждым днем все ближе к работе в «ПСЖ». Согласно информации газеты Marca, представители французского гранда провели встречу с тренером, на которой обсудили детали возможного сотрудничества.

Парижский клуб представляли на переговорах спортивный директор Леонардо и менеджер Жан-Клод Блан. Они предложили Зизу возглавить команду по окончании текущего сезона.

В настоящий момент пост наставника парижского коллектива занимает аргентинец Маурисио Почеттино. Работа тренера вызывает вопросы у руководства. Уже ходят слухи о возможном увольнении специалиста.