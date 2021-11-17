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Чемпионат Франции. 1 лига

​Жуниньо уйдёт из «Лиона» в конце сезона

17 Ноября 2021 • 21:51 Комментировать

Жуниньо планирует покинуть должность спортивного директора «Лиона» по завершению сезона 2021/2022. В интервью для RMC Sport бразилец заявил, что работа утомляет его морально, и что изначально он думал о том, чтобы отработать в этой роли три сезона.

Жуниньо также рассказал о том, что в будущем он хочет попробовать себя на тренерском поприще.

Отметим, что Жуниньо завершил карьеру футболиста в начале 2014 года. Футбольные фанаты знают его главным образом по выступлениям за «Лион» с 2000 по 2009 год. Жуниньо был известен своим мастерством исполнять штрафные удары.

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