​Жуниньо уйдёт из «Лиона» в конце сезона

Жуниньо планирует покинуть должность спортивного директора «Лиона» по завершению сезона 2021/2022. В интервью для RMC Sport бразилец заявил, что работа утомляет его морально, и что изначально он думал о том, чтобы отработать в этой роли три сезона.

Жуниньо также рассказал о том, что в будущем он хочет попробовать себя на тренерском поприще.

Отметим, что Жуниньо завершил карьеру футболиста в начале 2014 года. Футбольные фанаты знают его главным образом по выступлениям за «Лион» с 2000 по 2009 год. Жуниньо был известен своим мастерством исполнять штрафные удары.