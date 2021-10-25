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Чемпионат Франции. 1 лига

​Пока Ронжье играл против «ПСЖ», его дом ограбили

25 Октября 2021 • 18:59 Комментировать

Во время матча между «Марселем» и «ПСЖ» был ограблен дом футболиста провансальской команды Валентина Ронжье. Об этом сообщает La Provence. Сумма ущерба не называется.

В игре против «ПСЖ» Ронжье был заменён на 71-й минуте. За время, проведённое на футбольном поле, он успел заработать карточку жёлтого цвета.

Напомним, что битва между «Марселем» и «ПСЖ» не подарила зрителям забитых мячей – 0:0.

Всего в сезоне 2021/2022 Валентин Ронжье провёл за «Марсель» 11 матчей. В них футболист отметился одной результативной передачей. За провансальскую команду Ронжье выступает с сентября 2019 года после трансфера из «Нанта».

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель валентин ронжье
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