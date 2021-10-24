​Икарди и Ванда Нара всё же расходятся

Судя по всему, Мауро Икарди всё же расходится со своей супругой и агентом Вандой Нарой. Неделю назад Ванда уличила нападающего «ПСЖ» в измене и сообщила о том, что семья разрушилась. Футболист после этого принялся публиковать фотографии с женой, добиваясь её прощения. Он даже отписался в «Инстаграме» от людей всех, кроме Ванды.

Несколько дней назад показалось, что Ванда простила Икарди – она даже стала публиковать фото с футболистом. Но, похоже, сохранить семью не удалось.

В субботу вечером Мауро Икарди сделал публикацию в «Инстаграме» и написал: «Соло – это не так уж плохо».