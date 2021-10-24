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Чемпионат Франции. 1 лига

​Икарди и Ванда Нара всё же расходятся

24 Октября 2021 • 10:33 Комментировать (6)

Судя по всему, Мауро Икарди всё же расходится со своей супругой и агентом Вандой Нарой. Неделю назад Ванда уличила нападающего «ПСЖ» в измене и сообщила о том, что семья разрушилась. Футболист после этого принялся публиковать фотографии с женой, добиваясь её прощения. Он даже отписался в «Инстаграме» от людей всех, кроме Ванды.

Несколько дней назад показалось, что Ванда простила Икарди – она даже стала публиковать фото с футболистом. Но, похоже, сохранить семью не удалось.

В субботу вечером Мауро Икарди сделал публикацию в «Инстаграме» и написал: «Соло – это не так уж плохо».

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Мауро Икарди Ванда Нара
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Комментарии (6)
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Рейтинг комментариев
JUMPER
24 Октября 2021 в 11:53
ай...ну фсё...дожыли...))) спорта и фуцбола болшы ни када ни будить...))) энта жы кака катастрофа та...защем жы ани так та...))) спасиба ЕФ хоть зарания пердупердили усех...ой бида...бида...энта чо жы таперь будить та...)))
Andi
24 Октября 2021 в 11:43
Еханый бабай вот это новость на ЕФ.
Марченко Максим
24 Октября 2021 в 10:51
Скоро ЕФ превратится в "Прямой эфир " с Малаховым ))
Tavadi
24 Октября 2021 в 10:44
дзюба лайкнул этот пост в инсте
Kar.k4rych
24 Октября 2021 в 10:41
Скоро новость: Икарди женится на гноме!
JUMPER
24 Октября 2021 в 11:55
ай...што ужо случилося...ужо падрихтавали...пратюнингавали...)))
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