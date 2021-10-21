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Чемпионат Франции. 1 лига

​«Монако» и «Лион» могут провести матч чемпионата Франции в Китае

21 Октября 2021 • 17:58 Комментировать

Французская профессиональная лига старается изо всех сил продвигать бренд Лиги 1 на фоне проблем, в частности вызванных негативным влиянием пандемии коронавируса. Как сообщает L’Equipe, в рамках повышения престижа чемпионата Франции существует проект о проведении матча «Монако» - «Лион» в Китае. Согласно календарю, эта игра должна пройти в начале февраля.

«Монако» и «Лион» вроде бы согласны сыграть в Китае, но французам также нужно получить разрешение на проведение игры чемпионата за границей от ФИФА.

В первом круге «Лион» и «Монако» сыграли на прошлых выходных. «Ткачи» отпраздновали победу на своём поле со счётом 2:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Монако
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