Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 249 Комментарии
Чемпионат Франции. 1 лига

​Икарди пропустил тренировку – от него ушла жена и агент

17 Октября 2021 • 16:24 Комментировать (2)

Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди пропустил утреннюю тренировку команды, о чём сообщает L’Equipe. Ранее супруга и по совместительству агент аргентинского футболиста Ванда Нара, по сути, объявила о расставании с Икарди из-за его измены.

Отмечается, что на Мауро Икарди очень негативно повлияло решение Ванды Нары уехать из Парижа вместе с детьми.

В сезоне 2021/2022 Мауро Икарди провёл за «ПСЖ» 11 матчей во всех соревнованиях. В них аргентинец трижды забивал, расписываясь в воротах «Труа», «Страсбурга» и «Лиона».

Добавим, что «ПСЖ» уверенно лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Мауро Икарди Ванда Нара
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Kar.k4rych
17 Октября 2021 в 18:06
Редкий баран этот Икарди. Вместо того, чтобы стать легендой Интера и сб.Аргентины, он стал подкаблучником вздорной поношенной бабёнки. Теперь страдает. ХЗ...
Alex1972
17 Октября 2021 в 17:43
Ушла к Месси... Хе...
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Труа 1:0 Ницца
окончен Брест 1:1 Реймс
окончен Бордо 1:1 Нант
окончен Метц 0:3 Ренн
окончен Страсбург 5:1 Сент-Этьен
Идет 3 минута Монпелье 0:0 Ланс
17.10  21:45 Марсель ... Лорьян 1.56 4.4 5.8
Все матчи
Новости
Сегодня, 17 Октября
18:02 · Франция. Лига 1
«Страсбург» и «Ренн» разгромно победили
16:24 · Франция. Лига 1
​Икарди пропустил тренировку – от него ушла жена и агент 2
15:56 · Франция. Лига 1
«Труа» обыграл «Ниццу» благодаря быстрому голу
14:24 · Франция. Лига 1
​Во Франции выпустили псевдодокументальный ролик «Призрак Рамоса»
14:03 · Франция. Лига 1
​Лебёф объяснил, почему Месси не должен получить «Золотой мяч» 1
16 Октября
23:53 · Франция. Лига 1
«Лион» уверенно переиграл «Монако»
23:25 · Франция. Лига 1
​«Ещё одна семья, которую ты разрушила»: жена и агент Икарди намекнула на развод 1
21:33 · Франция. Лига 1
​«Лион» - «Монако» - 2:0 (завершён)
19:59 · Франция. Лига 1
«Клермон» прервал победную серию «Лилля»
15:36 · Испания. Ла Лига
Алвес - об уходе Месси и Неймара из «Барселоны»: «Клуб потерял намного больше, чем просто футболистов» 1
14:39 · Франция. Лига 1
Защитник «Анже»: «В VAR вложены огромные деньги, а пользоваться системой так и не научились»
13:30 · Франция. Лига 1
Стало известно, когда Головин вернётся в общую группу «Монако»
12:21 · Франция. Лига 1
Бернат – о возвращении на поле: «Много страдал, чтобы увидеть свет в конце туннеля»
12:16 · Испания. Ла Лига
Президент «Реала» попросил Бензема посодействовать трансферу Мбаппе
11:51 · Англия. Премьер-лига
Футболки Роналду в «МЮ» продаются в два раза быстрее, чем Месси в «ПСЖ» 7
Все новости
Рекомендуем