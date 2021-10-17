​Икарди пропустил тренировку – от него ушла жена и агент

Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди пропустил утреннюю тренировку команды, о чём сообщает L’Equipe. Ранее супруга и по совместительству агент аргентинского футболиста Ванда Нара, по сути, объявила о расставании с Икарди из-за его измены.

Отмечается, что на Мауро Икарди очень негативно повлияло решение Ванды Нары уехать из Парижа вместе с детьми.

В сезоне 2021/2022 Мауро Икарди провёл за «ПСЖ» 11 матчей во всех соревнованиях. В них аргентинец трижды забивал, расписываясь в воротах «Труа», «Страсбурга» и «Лиона».

Добавим, что «ПСЖ» уверенно лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции.