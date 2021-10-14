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Чемпионат Франции. 1 лига

​Бернат, пропустивший больше года из-за травмы, вернулся в общую группу «ПСЖ»

14 Октября 2021 • 23:25 Комментировать

Защитник «ПСЖ» Хуан Бернат вернулся в общую группу команды, информирует пресс-служба парижан. Испанец впервые за 13 последних месяцев тренируется с клубом.

Футболист выступает за французский клуб с 2018 года. В сезоне-2020/21 Бернат сыграл 4 поединка, не отметившись результативными действиями. В сентябре 2020 года Бернат получил разрыв передней крестообразной связки левого колена и с тех пор не выходил на поле.

«ПСЖ» уверенно лидирует в Лиге 1. Парижане в девяти турах набрали 24 очка. Вторым в таблице Лиги 1 идёт «Ланс» (18 очков).

Ранее парижане потерпели первое поражение в сезоне, уступив в гостях «Ренну» со счётом 0:2.

В следующем туре «ПСЖ» примет «Анже», который пока находится на 4-й строчке в турнирной таблице Лиги 1.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Хуан Бернат
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