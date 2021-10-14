​Чемпионат Франции уйдёт на паузу за неделю до старта чемпионата мира-2022

Информация о том, что у национальных сборных будет примерно неделя для подготовки к старту чемпионата мира 2022 года, находит подтверждение. На сайте Профессиональной футбольной лиги Франции был опубликован проект календаря сезона 2022/2023, который был утверждён по итогам заседания исполкома Федерации футбола Франции.

Чемпионат Франции в сезоне 2022/2023 уйдёт на паузу после 15-го тура, матчи которого пройдут 12 и 13 ноября. Соревнования в Лиге 1 возобновятся 28 декабря в формате французского Boxing Day.

Отметим, что чемпионат мира в Катаре пройдёт с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.