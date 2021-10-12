​Головин начал тренироваться индивидуально

Александр Головин не сыграл за сборную России в октябре из-за полученной травмы в игре за «Монако» в начале месяца. Полузащитник уже начал тренироваться индивидуально, о чём стало известно «Спорт-Экспрессу». При этом отмечается, что Головин не сможет вернуться на поле в игре против «Лиона», которая пройдёт в ближайшую субботу, 16 октября.

В сезоне 2021/2022 Александр Головин провёл за «Монако» 13 матчей в различных соревнованиях. В них российский хавбек записал на свой счёт 3 гола и 3 результативных паса на партнёров.

Добавим, что «Монако» на текущий момент занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Франции.