​Ротен подверг критике Неймара за его слова

На днях Неймар заявил, что чемпионат мира в Катаре может стать последним в его карьере. По поводу слов бразильца высказался экс-игрок «ПСЖ» Жером Ротен.

«Это ужасное заявление для «ПСЖ». В словах Неймара не хватает духа, энтузиазма. Если читать между строк, кажется, что «ПСЖ» ему безразличен. Для него главное выиграть чемпионат мира, и в Катаре через год будет последний шанс. Но я хочу напомнить Неймару о его обязанностях. Когда вы только что продлили контракт c клубом на пять лет, нельзя делать таких заявлений. Создаётся впечатление, что у игрока депрессия. Надеюсь, «ПСЖ» не выплатит Неймару премию за этику после таких слов», - сказал Ротен RMC Sport.