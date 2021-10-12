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Чемпионат Франции. 1 лига

​Ротен подверг критике Неймара за его слова

12 Октября 2021 • 14:49 Комментировать

На днях Неймар заявил, что чемпионат мира в Катаре может стать последним в его карьере. По поводу слов бразильца высказался экс-игрок «ПСЖ» Жером Ротен.

«Это ужасное заявление для «ПСЖ». В словах Неймара не хватает духа, энтузиазма. Если читать между строк, кажется, что «ПСЖ» ему безразличен. Для него главное выиграть чемпионат мира, и в Катаре через год будет последний шанс. Но я хочу напомнить Неймару о его обязанностях. Когда вы только что продлили контракт c клубом на пять лет, нельзя делать таких заявлений. Создаётся впечатление, что у игрока депрессия. Надеюсь, «ПСЖ» не выплатит Неймару премию за этику после таких слов», - сказал Ротен RMC Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Жером Ротен Неймар
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