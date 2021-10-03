Бош не считает Пакета лучшим игроком чемпионата Франции

Наставник «Лиона» Петер Бош отказался называть своего подопечного Лукаса Пакета лучшим футболистом Лиги 1.

«У бразильца есть должные качества, чтобы умело держать мяч под своим контролем. А ещё у него сильная левая нога.

Лучший игрок чемпионата? Мы не можем этого утверждать. Неправильно сравнивать защитника с нападающим. Футбол – коллективный вид спорта. Я вижу команду, которая всё больше прибавляет. Мы способны стать ещё лучше», - цитирует Петера Боша Transfermarketweb.

Лукас Пакета присоединился к составу «ткачей» в прошлом году, перебравшись из «Милана». В нынешнем сезоне бразилец забил уже 4 мяча и отдал 1 ассист в 10 играх.