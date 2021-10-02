Фанатам «Марселя» запретили присутствовать на матче с «Лиллем»

Фанатам футбольного клуба «Марсель» запрещено посещение поединка девятого тура Лиги 1 против «Лилля». Соответствующее заявление опубликовало министерство внутренних дел Франции.

«Поездки лиц, являющихся болельщиками «Марселя», в Лилль под запретом», - говорится в указе.

Такое решение было принято из-за того, что фанаты провансальского коллектива устроили беспорядки во время поединка Лиги Европы против стамбульского «Галатасарая». Кроме того, болельщики «Марселя» спровоцировали конфликт с поклонниками «Анже» после окончания недавней игры чемпионата Франции.

Матч «Лилль» - «Марсель» состоится в воскресенье, 3 октября. Начало - 18:00 мск.