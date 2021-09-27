​Почеттино высказался о ситуации Доннаруммы

Наставник «ПСЖ» Маурисио Почеттино высказался по поводу ситуации Джанлуиджи Доннаруммы. В СМИ появлялась информация о том, что итальянский голкипер недоволен количеством игрового времени после переезда в Париж.

«Доннарумма? У нас есть два отличных голкипера. Они адаптируются к нашим требованиям. На данный момент мы довольны. Вратарь всегда хочет играть, как и любой другой футболист. Но атмосфера хорошая, они хорошо тренируются. Нам нужно найти правильный баланс», - высказался Почеттино в понедельник на пресс-конференции.

Отметим, что Джанлуиджи Доннарумма перешёл в «ПСЖ» летом как свободный агент.