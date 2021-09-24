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Лига 1

Мбаппе - лучший игрок Лиги 1 в августе

24 Сентября 2021 • 08:54 Комментировать

В чемпионате Франции определен лучший футболист по итогам августа. Им стал нападающий столичного «ПСЖ» Килиан Мбаппе, об этом рапортует твиттер-аккаунт UNFP. Согласно результатам голосования, 22-летний форвард набрал 43 процента голосов.

Второе место в опросе занял вингер «Марселя» Димитри Пайе (36%).

В минувшем месяце Мбаппе принял участие в четырех встречах Лиги 1, отметившись тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Срок контракта Килиана с парижским грандом истекает летом следующего года. В минувшее трансферное окно игрока активно сватали в мадридский «Реал», однако «ПСЖ» заблокировал сделку.

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Евро-Футбол.Ру,
Килиан Мбаппе
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