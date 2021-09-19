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Леонардо опроверг информацию о том, что Месси заработает в «ПСЖ» 110 миллионов евро за три года

19 Сентября 2021 • 11:02 Комментировать (2)

Спортивный директор «Пари Сен-Жермен» выступил с заявлением относительно информации в СМИ о вероятной заработной плате Лионеля Месси в новом клубе.

Ранее в прессе были опубликованы данные касаемо того, что аргентинский форвард за три года пребывания на «Парк де Пренс» сможет положить себе в карман немыслимую сумму в 110 миллионов евро, часть из которых – в криптовалюте.

«Цифры оторваны от реальности, как и вся эта информация в целом. Условия контракта являются конфиденциальной информацией, но я определённо могу сказать, что опубликованные данные – фейк», - приводит слова Леонардо L`Equipe.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Леонардо
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