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​Почеттино: «Не думал, что подписать Месси возможно»

13 Сентября 2021 • 17:55 Комментировать

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино высказался по поводу подписания Лионеля Месси.

«Я не думал, что это возможно. Когда появилась возможность этого подписания, всё пошло так быстро, и было сложно осознавать происходящее.

Между нами с Лео есть связь: мы оба аргентинцы, мы оба поддерживаем «Ньюэллс Олд Бойз», мы оба родом из Росарио. Я долго восхищался им, когда сталкивался с ним как с противником, а теперь он тренируется с нами, и это действительно  хорошо. Мы надеемся, что вместе мы сможем выполнить цели клуба», - рассказал Почеттино в интервью пресс-службе УЕФА.

Напомним, что Лионель Месси подписал с «ПСЖ» контракт по схеме «2+1».

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Маурисио Почеттино
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