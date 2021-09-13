Недавно Неймар подписал новый контракт с «ПСЖ». Как сообщает ESPN, в трудовом соглашении бразильского футболиста прописан некий «этический бонус». Исполнение этого пункта позволяет Неймару дополнительно зарабатывать каждый месяц по 375 тысяч евро.

«Этический бонус» состоит из таких моментов, как приветствие болельщиков, отсутствие опозданий на тренировки и отказ от публичной критики клуба.

Напомним, что Неймар играет за «ПСЖ» с лета 2017 года. Трансфер бразильца остаётся рекордным по стоимости – парижский клуб заплатил за бразильца «Барселоне» 222 миллиона евро.