Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 176 Комментарии
Лига 1

​Неймару доплачивают за отсутствие критики клуба слухи

13 Сентября 2021 • 17:29 Комментировать (1)

Недавно Неймар подписал новый контракт с «ПСЖ». Как сообщает ESPN, в трудовом соглашении бразильского футболиста прописан некий «этический бонус». Исполнение этого пункта позволяет Неймару дополнительно зарабатывать каждый месяц по 375 тысяч евро.

«Этический бонус» состоит из таких моментов, как приветствие болельщиков, отсутствие опозданий на тренировки и отказ от публичной критики клуба.

Напомним, что Неймар играет за «ПСЖ» с лета 2017 года. Трансфер бразильца остаётся рекордным по стоимости – парижский клуб заплатил за бразильца «Барселоне» 222 миллиона евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Неймар
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Boris
13 Сентября 2021 в 17:45
Как проститутке чтобы она делала вид, что счастлива)))
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Сентября
18:26 · Франция. Лига 1
​Названа дата переигровки скандального матча «Ницца» - «Марсель»
17:55 · Франция. Лига 1
​Почеттино: «Не думал, что подписать Месси возможно»
17:29 · Франция. Лига 1
​Неймару доплачивают за отсутствие критики клуба 1 слухи
13:28 · Франция. Лига 1
Месси, Неймар и Мбаппе презентовали новую форму «ПСЖ» 2 фото
09:48 · Франция. Лига 1
Ротен: «Трансфер Рамоса может стать провалом «ПСЖ»
12 Сентября
23:50 · Франция. Лига 1
«Лион» без проблем разобрался со «Страсбургом»
20:17 · Франция. Лига 1
«Ницца» вырвала победу в матче с «Нантом» и продолжает играть на ноль
18:01 · Франция. Лига 1
«Анже» остаётся вторым, «Ланс», «Труа» и «Реймс» победили
15:57 · Франция. Лига 1
«Монпелье» лучше использовал свои моменты и одолел «Сент-Этьен»
12:45 · Франция. Лига 1
​Доннарумма: «Милан» - это прошлое, я наслаждаюсь «ПСЖ»
11:50 · Франция. Лига 1
Кто станет чемпионом Франции в сезоне - 2021/2022
11 Сентября
23:52 · Франция. Лига 1
Это фиаско: «Монако» без Головина уступил «Марселю»
22:54 · Франция. Лига 1
Рамос вновь травмировался 2
21:30 · Франция. Лига 1
​«Монако» - «Марсель» - 0:2 (завершён)
21:17 · Испания. Ла Лига
​У Анчелотти спросили о несостоявшемся трансфере Мбаппе
Все новости
Рекомендуем