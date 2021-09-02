Ди Мария назвал худшего тренера в карьере

Аргентинский вингер Анхель ди Мария, выступающий на клубном уровне за французский «ПСЖ», рассказал, кого считает худшим тренером в своей карьере.

«Луи ван Галь был моим худшим тренером в карьере. Он был моей главной проблемой в «Манчестер Юнайтед». Я забивал голы, отдавал ассисты, однако его все равно что-то не устраивало. Он постоянно находил какие-то плохие моменты. Ван Галь не рассчитывал на меня с первого дня своего назначения», - передает слова полузащитника Daily Express.

Напомним, что Анхель выступал за «красных дьяволов» в сезоне-2014/2015, после чего перебрался в Париж.