Бывший агент Верратти рассказал о несостоявшемся трансфере футболиста в «Барселону»

Донато ди Капли, представлявший услуги итальянского футболиста парижского «ПСЖ» Марко Верратти, рассказал о несостоявшемся переходе игрока в каталонскую «Барселону».

«Верратти хотел перейти в «Барселону» в 2017 году. Тогда, во время второго дня предсезонной подготовки, он сообщил клубу, что хочет уйти. Каталонцы как раз получили 222 миллиона за Неймара, так что у них были бы ресурсы на переход Марко. Но на сообщение о желании уйти, «ПСЖ» предложил новый контракт, пригрозив, что если Верратти не подпишет его, то будет сидеть на скамейке запасных. Он подписал соглашение, но вы бы никогда не узнали правды от него», - приводит слова ди Кампли Mundo Deportivo.

Напомним, Марко Верратти по-прежнему является игроком «ПСЖ».