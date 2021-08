Париж переживает невероятный футбольный бум после перехода в «ПСЖ» аргентинского форварда Лионеля Месси. Перед клубным магазином выстроилась огромная очередь желающих приобрести футболку с фамилией звездного новичка.

Ранее стало известно, что за первый час продаж было реализовано 250 тысяч футболок Месси.

Лионель подписал с французским грандом двухлетний трудовой договор. В контракт включен пункт о возможном продлении сотрудничества на один сезон. За парижский коллектив 34-летний аргентинец будет выступать под номером 30.

Сегодня, 11 августа, состоится пресс-конференция Лионеля на стадионе «ПСЖ».

The queue for a Messi shirt outside PSG’s club shop this morning



(via @RemyBuisine)pic.twitter.com/7N9DwKZvuH